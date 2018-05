GF e bufera: maglietta sessista, espulso concorrente. Nina Moric? "Irriconoscibile"

Grande Fratello impopolare? Qualcuno on line nei giorni scorsi lo sosteneva. Soprattutto alla luce dell'abbandono della trasmissione da parte di uno sponsor per episodi di bullismo e mancanza di rispetto verso le donne (Leggi). E proprio questi (deprecabili) temi sono stati al centro dell'ultima puntata del reality. Con tanto di boom di ascolti, pare. La sfida degli ascolti di prima serata, infatti, è stata vinta dalla quinta puntata di Grande Fratello 15: in onda su Canale 5 dalle 21.34 all’1.27, ha registrato 4 milioni 237 mila spettatori e il 24.94% di share. Su Rai1 la prima parte della fiction Il confine, ambientata durante la prima guerra mondiale, ha ottenuto 3 milioni 666 mila spettatori (15.17% di share).

Protagonista (in negativo), il concorrente Luigi Favoloso e una maglietta che ha indossato durante la notte, quando le telecamere sono spente. Così spiegata dalla conduttrice, Barbara D'Urso: “Durante la notte Luigi Favoloso, erano le quattro di mattina, ha fatto qualcosa di incredibile e inaspettato. Per protesta ha preso una maglia bianca e sopra ha scritto con il rossetto rosso.” La D'Urso non ha detto cosa c'era scritto, anzi, dopo averla paragonata ad una bestemmia, ha vietato a tutti gli altri concorrenti di ripeterla e di svelarne il contenuto: "Luigi ha preso una maglietta bianca e con un rossetto ha fatto una orrenda scritta sessista, ha indossato la maglietta, l'ha tenuta addosso, poi si è pentito ma ormai era troppo tardi. Luigi ti vieto di raccontare questa scritta, è come una bestemmia per me. Quindi il Gf insieme a me ha deciso di squalificarti". Luigi viene così espulso dalla Casa (Dopo essere stato ripreso più volte per la sua condotta). A dire il vero l'imprenditore campano aveva già deciso di abbandonare la trasmissione dopo un confronto con la ex fidanzata, Nina Moric.

E sui social si scatena il batti e ribatti per capire cosa c’era scritto sulla maglia di Luigi Favoloso. Spunta un tweet misterioso da un post (Vero? Falso?): “Mio padre è nella redazione del Grande Fratello e mi ha detto che Luigi Favoloso sulla maglia ha scritto “Torna in cucina”. Impossibile capire la sua attendibilità. Di certo l'argomento terrà banco nei prossimi giorni. "Le immagini non andranno in onda", ha ripetuto più volte Barbara D'Urso in diretta. "Sì è vero ho scritto una cosa brutta, purtroppo non me la fate dire e non posso spiegare bene", ha detto Favoloso che si è scusato durante la diretta del GF 2018. La scritta sessista però nessuno l'ha svelata. Favoloso, arrivato in studio, ripete le scuse: "E' uscito un lato inesistente di me, chiedo scusa e mi assumo le responsabilità di ciò che ho detto. Non ce la facevo più a stare in quel contesto, ripreso 24 ore su 24. Ho dato il meglio di me per 18 ore al giorno. Per mezz'ora al giorno, poi, ho dato il peggio. Purtroppo fa parte del mio carattere".

Nina Moric: "Irriconoscibile e in evidente stato di fragilità"

Ma la bufera è doppia. Anche l’apparizione di Nina Moric ha scatenato le polemiche. La modella croata è apparsa magrissima, gambe sottili, volto scavato e segnato dagli interventi estetici. A molti è apparso lo stato di debolezza. Lei ha ricordato che non può vedere il figlio Carlos (nato dalla relazione con Corona), rivelando di aver recentemente perso un figlio al quarto mese di gravidanza. Grande Fratello subito accusato di sfruttare per audience le persone con problemi.