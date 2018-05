Singolare prepartita sugli spalti di San Siro dove ieri alle 18 si giocava l’ultima di campionato tra Milan e Fiorentina. Mentre i giocatori erano in campo per il riscaldamento, in uno dei settori dei tifosi milanisti è comparso uno striscione con la scritta "Mi vuoi sposare?" con tanto di cuoricini, proposta di matrimonio e immancabile anello, oltre ai coriandoli lanciati sui promessi sposi dagli amici della giovane coppia. La scena non è passata inosservata, tanto che i futuri sposi hanno ricevuto l’applauso dei presenti ed anche di alcuni giocatori che erano in campo.