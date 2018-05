La Moric torna al Gf ed è una furia: "Bulli da tastiera, marci dentro"

E' tornata al Grande Fratello. Nina Moric ha voluto rispondere a chi, sui social, l'aveva derisa e presa in giro. La settimana scorsa era entrata nella casa per parlare/chiarire con il suo ex fidanzato (Leggi). Aveva preoccupato, ma soprattuto aveva scatenato commenti negativi e ironici il suo look (Uno scheletro", "Michael Jackson è risorto", "Attenti c'è Crudelia Demon de La Carica dei 101", "Ecco la Sposa Cadavere"). Nell'ultima puntata del Gf è tornata in trasmissione, look completamente diverso, ospite di Barbara D'Urso. Un intervento, in primis, contro il mondo dei social, definendosi delusa e infastidita per quanto letto in rete: "Queste persone sono bulli da tastiera. Il bullismo in tv viene punito, mentre quello che si fa sui social no. Ci sono state anche madri che mi hanno attaccato, donne che hanno vomitato il loro odio sui social. Sono sempre stata magra, sono una modella ed è la mia costituzione. Non bevo, non mi sono mai drogata e non prendo psicofarmaci. Voglio precisare un'altra cosa: sono una persona che ha le spalle larghe e non voglio fare la vittima. Queste persone dovrebbero farsi un esame di coscienza. Prima di accusare, bisogna pensarci perché c'è gente che si toglie la vita. Siete marci dentro".