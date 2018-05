L'annuncio, come avviene di questi tempi, avviene sui social. Poi la spiegazione attraverso un'intervista ad un settimanale: Scialpi ha trovato un nuovo amore dopo la storia e il matrimonio con il manager Roberto Blasi. Lui si chiama Euwell, ma per Scialpi è Leo, dirigente bancario di 60 anni con un matrimonio etero alle spalle da cui ha avuto due figlie, di 28 e 30 anni. E' persino nonno di una bimba di un anno e mezzo. Scialpi lo ha conosciuto a Los Angeles e, come il cantante spiega "Tra noi c'è stato un vero colpo di fulmine".