Una parmigiana tra le cinquanta bellezze che si contenderanno il titolo di Miss Mondo Italia, la ragazza che rappresenterà il nostro Paese al concorso di Miss Mondo, in programma il prossimo inverno in Cina. Si chiama Fabiana Mondo, nome predestinato, ed è nata nel 2002, studia al liceo linguistico Marconi e vive in centro. Finalissima il 10 giugno a Gallipoli. Con lei altre 5 bellezze emiliano romagnole: Veronica e Viriginia Avanzolini di Bologna, Elis Mati di Riccione, Aylin Nica di Modena e Maria Laura De Vitis di Reggio Emilia. Nulla da fare, invece, per l'altra parmigiana in corsa, la borgotarese Lorena Randazzo, Miss Parma.