Permesso di soggiorno scaduto: Cecilia Rodriguez convocata dalla polizia

Il permesso di soggiorno è scaduto e così la showgirl argentina Cecilia Rodriguez viene convocata in commissariato. La sorella di Belen, che si trova da alcuni giorni a Capri per partecipare ad una manifestazione di sport e spettacolo insieme al fidanzato Ignazio Moser, stamane ha ricevuto in albergo la visita di una pattuglia di agenti, che l’ha invitata a seguirli.

Era stato il direttore di «Chi» Alfonso Signorini, nel corso di una diretta web da Capri, a rivelare il particolare del permesso di soggiorno scaduto. La polizia questa mattina ha deciso di approfondire la notizia, che nel frattempo stava circolando in rete. Cecilia Rodriguez ha seguito gli agenti in commissariato. Qui, da un controllo al terminale operato dal personale dell’ufficio stranieri, è emerso che effettivamente il permesso di soggiorno risultava scaduto da alcuni mesi. La showgirl è stata pertanto invitata dai poliziotti di Capri a recarsi quanto prima alla Questura di Milano, competente per territorio, per regolarizzare la sua posizione.