Le abitudini in ascensore: la maggior parte vorrebbe un "viaggio" con Beyoncé

Voi come vi comportate in ascensore? Silenzi, compagnie sgradite, soste, piano dopo piano cosa fate, cosa dite e...cosa pensate? Un’analisi di Thyssenkrupp Elevator in occasione dell’iniziativa “Talk in an Elevator Day”, un invito a “rompere il silenzio” durante il tragitto, condotta in collaborazione con YouGov a livello Europeo, dice che il 13% degli intervistati non ama dialogare con gli sconosciuti all’interno di uno spazio circoscritto e il 17% ha dichiarato che preferirebbe non salire in ascensore con persone poco gradite. Ma soprattuto che il 66% delle persone che utilizzano l’ascensore rimangono in assoluto silenzio durante l’intero viaggio. L'abitudine più fastidiosa? L'educazione, insomma l’azione di tenere aperte le porte per far salire più persone sta davanti al fastidio di doversi fermare su ogni piano dell’edificio. Il 28% si sente irritato se l’ascensore manca in un edificio con più di due piani – soprattutto per le persone di età superiore ai 55 anni (34%). La star più amata dal popolo degli ascensoristi è Beyoncè: la maggior parte degli intervistati vorrebbe rimanere bloccato in ascensore con la pop star, mentre i meno graditi sono i politici Kim Jong-Un e Donald Trump (rispettivamente il 23% e il 40%). Non piace chi armeggia con il cellulare, o chi si dà un'occhiata alla propria immagine riflessa nello specchio (se c'è) oppure chi fissa con impazienza i numeri dei piani che si accendono fino alla vostra destinazione. 50mila persone intervistate in 28 diversi Paesi europei, tra cui l'Italia.