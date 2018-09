Asia Argento cancellata dalla Cnn, eliminati i suoi episodi dallo show di Bourdain

Momento nero per Asia Argento. La Cnn ha deciso di eliminare le parti in cui l'attrice compariva con il compagno chef dagli episodi di "Parts unknown", lo show dello chef Anthony Bourdain, suo ex compagno, morto suicida due mesi fa. La scelta è direttamente legata alle ultime accuse piovute sull’attrice paladina del movimento #MeToo. Asia Argento avrebbe pagato 380 mila dollari a Jimmy Bennett, il giovane attore con cui avrebbe avuto un rapporto sessuale quando lui era minorenne, pratica illegale in California. Asia Argento e Antopny Bourdain si erano conosciuti nel 2016 proprio sul set di Parts unknown. La Cnn fa sapere che fino a quando l’attrice non farà luce sul caso con prove a suo favore, non ci saranno cambiamenti a riguardo: «Dopo i recenti fatti di cronaca a proposito di Asia Argento, la Cnn non manderà più in onda gli episodi di “Parts unknown” in cui compare, almeno fino a nuova decisione».