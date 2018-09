Multa a Gwyneth Paltrow, spot ingannevoli sul sito salutista

Le "uova vaginali" propagandate dal sito Goop di Gwyneth Paltrow, non nuova a trovate pseudoscientifiche, non hanno in realtà proprietà benefiche per la salute. Il sito, riportano i media statunitensi, ha infatti patteggiato con un tribunale di Los Angeles una multa di 145mila dollari relativa a questi oggetti, accettando anche di cambiare i messaggi pubblicitari ingannevoli.

La scure del tribunale si è abbattuta sia sulle uova, vendute in giada o quarzo, che erano vendute per 'bilanciare gli ormoni, regolare il ciclo mestruale e aumentare il controllo sulla vescica», e su un mix di oli essenziali che doveva 'aiutare a prevenire la depressione». Le uova erano state pubblicizzate anche di recente in un’intervista dall’attrice, secondo cui numerose donne avevano avuto 'incredibili risultatì inserendole in vagina e portandole per diverse ore, una pratica che invece secondo alcuni medici potrebbe aumentare il rischio di infezioni e di dolori.

La decisione del tribunale è arrivata invece perchè le affermazioni non sono supportate da evidenze scientifiche. «Ci sono sempre state persone che vendevano rimedi a base di olio di serpente - ha affermato alla Cbs il procuratore Tony Rackauckas -. Questa è solo una forma diversa».

Il sito Goop, che secondo Paltrow è visitato da tre milioni di persone al mese, non è nuovo nel propagandare teorie e terapie antiscientifiche. Qualche anno fa l’attrice fu fortemente criticata ad esempio perchè affermava che lavaggi vaginali fatti con il vapore avevano proprietà terapeutiche.