Miss Italia, spuntano foto di nudo, Carlotta rischia il titolo

Il settimanale Oggi ha scoperto delle foto che ritraggono Miss Italia Carlotta Maggiorana nuda, forse non conformi al regolamento del concorso che recita che le partecipanti non devono "essere state mai ritratte per propria volontà o comunque col proprio consenso in pose di nudo, o in ogni caso sconvenienti". Le immagini riguardano un backstage di alcuni scatti realizzati nel 2015 sul litorale romano, in cui lei si copre con i capelli e una foglia di palma. Inoltre, Carlotta Maggiorana aveva vinto il titolo di Miss Grand Prix 2009 e - scrive ancora il settimanale - aveva posato per il calendario sexy del concorso.

"Io ed Emiliano vogliamo un figlio. Lui ci tiene tantissimo e non vuole aspettare troppo. Quindi, va bene la carriera, ma ho messo in conto una pausa per la maternità", racconta la ragazza nell'intervista al settimanale. Aveva 16 anni quando perse il papà ("Mi volevano al Bolshoi, ma la morte di mio padre mi ha sconvolto e ha scombussolato i piani") e ora, a 26, è diventata la nuova reginetta. Nel mezzo, dieci anni di gavetta e di partecipazioni a programmi tv. Ad iscriverla al concorso sono stati la madre Gabriela e il marito Emiliano, sposato la scorsa estate.