Asia Argento, compleanno con ringraziamento a X Factor. Riammessa?

Continua il successo di X Factor su Sky Uno e continua la mobilitazione sui social network per la 'riabilitazionè di Asia Argento, che siede regolarmente in giuria nella fase delle audizioni, ma non parteciperà ai live per la decisione presa di «comune accordo» con Sky dopo il caso Bennett.

A testimonianza dei rapporti cordiali tra l’attrice e l'emittente, ieri, giorno in cui Asia Argento ha compiuto 43 anni, X Factor le ha fatto gli auguri su Twitter. E lei ha postato il suo ringraziamento: «Amore e gratitudine a voi e a tutti: cast, giuria, staff e spettatori #43Annioggi in questo giorno speciale... sorrisi e resilienza. My life goes on, but not the same: into my heart your light remains xoxo».