"Abbiamo fatto l’amore. Poi è morto": Zanza, la notizia ha fatto il giro del mondo

Il suo cuore, per una beffa del destino, non ha retto all’ultima notte di passione: è morto così, per un malore dopo un rapporto sessuale, Maurizio Zanfanti, in arte «Zanza», il re dei playboy della Riviera riminese, la cui reputazione da Don Giovanni travalicava i confini nazionali. Conosciuto anche all’estero, soprattutto nei Paesi nordici come Svezia e Norvegia, ma anche nel Regno Unito e in Germania, Zanza aveva 63 anni. E' proprio la giovane amica, una 23enne di origini romene, con cui si era appartato in un terreno agricolo, pare di sua proprietà, che in un'intervista ad un quotidiano racconta: erano circa le due «Avevamo fatto l’amore e poi si è sentito male. Soffriva visibilmente, respirava a fatica". La giovane lo racconta ancora molto spaventata, comprensibilmente agitata: "Ho chiamato subito i soccorsi, quelli del 118 hanno provato a rianimarlo, purtroppo non c’è stato nulla da fare». «Ci conoscevamo da due anni, eravamo soltanto amici, non fidanzati, e ogni tanto capitava di uscire insieme. Gli volevo bene». La notizia della sua morte ha fatto il giro del web: testimonianze e attestati d'affetto e, anche, nostalgia hanno viaggiato su internet fino dalla diffusione della notizia della morte di Zanfanti. Da tutto il mondo. Notizia diffusa anche da quotidiani on line di tutto il mondo. I funerali si terranno questo sabato, alla chiesa del cimitero comunale di Rimini.