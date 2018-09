La Regina Elisabetta è stanca, una mano finta l'aiuta a salutare?

Da oltre 66 anni, quelli del suo regno, longevo come pochi, la sua mano regale si leva a salutare instancabilmente i sudditi in ogni angolo della Gran Bretagna e del mondo. Ma da qualche tempo Elisabetta II, in buona forma e tuttavia pur sempre ultranovantenne, pare si possa giovare - all’occorrenza - di un ausilio meccanico: una sorta di mano finta, debitamente ingentilita da un guanto, da utilizzare in automobile o in carrozza quando la sovrana a tenere alto il braccio e a sventolare le dita proprio non ce la fa più.

A raccontarla in questi termini sono oggi alcuni tabloid britannici, dal Mirror al Sun, che citano la testimonianza della principessa Anna, unica figlia femmina della regina, contenuta in un libro fresco di stampa del noto biografo reale Robert Hardman, intitolato 'The Queen of the World’. In effetti Anna si limita a raccontare dell’esistenza del marchingegno - azionabile da una leva di legno, pare - regalato da un gruppo di studenti australiani qualche anno fa «per burla», ma di fronte al quale Sua Maestà si mostrò subito «entusiasta». Mentre Hardman tende a escludere sia stato davvero «mai usato in pubblico», ipotizzando che possa essere in realtà conservato nel castello di Balmoral: oggetto di «amabili scherzi di famiglia» fra i Windsor.