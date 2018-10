Coccole e nomignoli tra Francesco Monte e Giulia Salemi

Giulia Salemi e Francesco Monte continuano ad essere molto vicini nella "casa" del Grande Fratello Vip. Se nei giorni scorsi erano stati chiamati nel "confessionale" per parlare della loro amicizia, ora continuano a scambiarsi tenerezze e a chiamarsi con nomignoli. Come si vede in alcuni spezzoni pubblicati sulla pagina Facebook del programma, lui la chiama "patatona", lei in un altro momento ha sottolineato che Monte è "un sacco patatoso... super".

Ecco alcuni video del programma (cui partecipa anche Benedetta Mazza) e i testi dei post su FB:

Giulia Salemi e Francesco Monte hanno voglia di coccole...

Fuochino...



Chissa cosa succederà senza quel muro...