"Sei invecchiata male", insulti social a Julia Roberts

La crudeltà dei social non risparmia neanche Julia Roberts. E’ bastata una foto, postata su Instagram dalla nipote Emma, che ritrae la star di Hollywood senza trucco mentre gioca a carte, per scatenare commenti che vanno da «sei orribile» a «stai invecchiando male». L’attrice, 51 anni il prossimo 28 ottobre, presto in tv con la serie Amazon Homecoming e al cinema in Ben is back di Peter Hedges, ha raccontato l'episodio a Oprah Winfrey in un’intervista per Harper's Bazaar.

«Sono rimasta sbalordita da come mi hanno fatto sentire - ha raccontato - Ho 50 anni e so chi sono, tuttavia sono rimasta ferita. Ho trovato triste che la gente non percepisse il significato, la dolcezza, l’assoluta gioia splendente di quella foto. Ho pensato 'Cosa sarebbe accaduto se avessi avuto 15 anni?'. Alla fine sono contenta, perchè mi si è aperto uno scorcio su una realtà che non conoscevo. Bisogna passare attraverso le cose per capirle, e questo è stato solo un piccolo assaggio di ciò che può accadere sui social network».