Nuova accusa di aggressione sessuale per Spacey. Lui si difende con un video

Kevin Spacey sarà formalmente accusato di aggressione sessuale ai danni di un ragazzo di 18 anni denunciata dalla madre, Heather Unruh, ex anchor woman di una tv di Boston. Lo ha detto il procuratore del Massachusetts, Michael O'Keefe, al Boston Globe, aggiungendo che la star di House of Cards dovrà presentarsi il 7 gennaio al tribunale di Nantucket.

Secondo le accuse, Spacey aggredì il ragazzo al Club Car Restaurant di Nantucket nel luglio del 2016.

L'attore americano fu travolto nell'autunno del 2017 dallo scandalo MeToo.







Kevin Spacey rompe il silenzio con un video: «Non pagherò per ciò che non ho fatto»

L'attore rompe il silenzio durato un anno proprio mentre i media Usa danno la notizia che sarà formalmente accusato di aggressione sessuale ai danni di un ragazzo di 18 anni denunciata dalla madre, Heather Unruh, ex anchor woman di una tv di Boston. L'attore americano ha postato un bizzarro video su YouTube in cui interpreta il ruolo di Frank Underwood, protagonista di House of Cards: «Non pagherò per ciò che non ho fatto», dice.