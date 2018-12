Spettacolo e sport, i social follower premiano Pasquarelli e Rossi. Instagram "batte" facebook

Classifiche al tempo dei social. Uno spaccato del mondo dello spettacolo, come è cambiato, ma anche una fotografia dei propri fan. Chiude il 2018 con la classifica dei social e dei vip dello spettacolo di casa nostra. In primis (secondo i dati dell’Osservatorio Social Vip) è Instagram il social network dove i fan preferiscono seguire le vite private e professionali delle celebrity italiane. Per il primo anno Instagram supera Facebook per media dei follower dei primi 100 profili più seguiti: 1,7 milioni di Instagram contro i 1,6 milioni di Facebook, quasi il doppio di Twitter che si ferma a 880.000. Il più seguito in assoluto (sommando i tre social arriva a 13.508.288 follower) è Ruggero Pasquarelli, famoso per aver partecipato alle serie Disney Violetta e Soy Luna. L'attore-cantante non "vince", però, in nessuno dei tre social. La classifica generale vede, poi Belen (12.768.346) e Laura Pausini (12.622.065). Ça va sans dire, su Instagram, domina Belen con 7.911.818 follower. La showgirl argentina che ha trovato fortuna nel nostro Paese non è su twitter. Facebook: medaglia d'oro alla Pausini con 6.931.752 follower. Twitter, con 3.814.562 follower, vede al primo posto Jovanotti. Passiamo allo sport: al primo posto Valentino Rossi, nei tre social, arriva a 25.021.018. Seguito da Balotelli (21.669.687) e Pirlo (18.401.973). Curiosa la presenza di un allenatore, per così dire agée, Carletto Ancelotti, con 10.051.402 follower. Rossi vince su twitter e facebook, "Balo" fa suo Instagram.