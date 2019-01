Kim Kardashian e Kanye West sono in attesa di un quarto figlio. Lo riferisce il magazine US Weekly. Come per le precedenti gravidanze, la coppia è ricorsa ad una maternità surrogata. Il nuovo arrivo in casa Kardashian-West sarà un maschietto e nascerà a maggio.

Kim Kardashian, 38 anni, e Kanye West, 41 anni, hanno avuto dalla stessa madre surrogata Chicago, nata lo scorso 15 gennaio. Gli altri due figli, North e Saint, hanno rispettivamente cinque e tre anni.