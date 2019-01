La lite Williams-Page continua con i decibel dei Black Sabbath (Per dispetto)

La lite immobiliare tra Jimmy Page e Robbie Williams continua (leggi). E non nelle aule di tribunale, ma al ritmo del rock, con i decibel dei "rivali" storici dei Led Zeppelin. A quanto pare , l’ex dei Take That avrebbe messo la musica dei Black Sabbath a tutto volume per disturbare il chitarrista dei Led Zeppelin. E, pare anche di Pink Floyd e Deep Purple, insomma di concorrenti storici della storica band che in questi giorni festeggia il 50° anniversario del loro primo album (Leggi). I due infatti sono vicini di casa e Page si sta opponendo per non far costruire a Williams una palestra sotterranea e una piscina: i lavori e le vibrazioni potrebbero causare danni irreversibili alla sua abitazione, che dista solo 13 metri da quella di Robbie. Un edificio storico. In un esposto consegnato al Royal Borough di Kensington si legge che: “Robbie Williams tormenta i vicini sparando a tutto volume Black Sabbath, ben sapendo che questo disturba” il suo vicino di casa. Robbie, però, tramite il suo portavoce, ha fatto sapere che le accuse sono false. Non solo, nell'esposto si legge anche che Williams si travestirebbe da Robert Plant dei Led Zeppelin “indossando una parrucca e mettendosi un cuscino sotto la camicia per prendere in giro il pancione da birra che Plant sfoggia negli ultimi tempi. Questo è imbarazzante perché Plant un tempo si esibiva sul palco con la camicia aperta e adesso comunque non lo fa più”. Williams il permesso di costruire la piscina lo ha ottenuto (dopo 5 anni), a patto che le vibrazioni siano monitorate.