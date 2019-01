Altro che ritorno d'amore con Jennifer Aniston: Brad Pitt avrebbe una relazione con Charlize Theron. La coppia, stando a quanto riporta The Sun, si frequenterebbe da poco più di un mese. «Si conoscono da un po’ di tempo», spiega uno dei più quotati tabloid inglesi. «Ironicamente è stato l’ex di lei, Sean Penn, a presentarli. Ma da quel momento è la relazione si è sviluppata». Charlize e Brad sono stati visti insieme lo scorso weekend. Lui, dopo una proiezione privata di "Se la strada potesse parlare" ha raggiunto le, ospite di un party per "Roma" allo Chateau Marmont di Los Angeles, al bar "Lei beveva un cocktail a base di vodka, mentre lui si è limitato all’acqua minerale", scrive il The Sun.