In vendita (già) su eBay i rottami dell'incidente del principe Filippo

E’ già partito in Gran Bretagna lo sfruttamento dello spaventoso incidente che giovedì ha coinvolto vicino alla residenza reale di Sandringham la Land Rover guidata dal 97enne principe Filippo e un’altra vettura, su cui viaggiavano due donne - rimaste leggermente ferite - e un bambino di pochi mesi, illeso al pari del consorte della regina Elisabetta. Rottami che sarebbero stati raccolti sulla scena, vengono infatti venduti ora su eBay, come riportano i media.

Stando all’annuncio, i pezzi disponibili - che a dar retta a chi vende conterrebbero anche tracce del «dna del Duca di Edimburgo» - sono in totale tre, tutti di plastica, e non sarebbero rubati poichè abbandonati per strada. L’asta, dopo quasi 150 rilanci, ha superato quota 66.000 sterline che il venditore asserisce di voler donare alla ricerca sul cancro.

L’incidente ha suscitato interrogativi sull'opportunità che il principe - rivisto al volante già due giorni dopo, e senza cintura di sicurezza - continui a guidare. Mentre polemiche sulle mancate scuse di Filippo sono state sollevate contro Buckingham Palace da una delle vittime dello scontro.