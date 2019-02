Torna il Grande Fratello: si cercano i nuovi "inquilini"

Torna Grande Fratello. La macchina dei casting per la sedicesima edizione del reality di Canale 5, prodotto da Endemol Shine Italy, che tornerà in onda prossimamente condotto da Barbara d’Urso, è già partita. Lo comunica una nota la produzione del programma. «La squadra di GF è già al lavoro per cercare i nuovi inquilini attraverso tutti i canali possibili, dalle piazze delle città ai social network.

L’occhio di Grande Fratello è ovunque e le modalità per partecipare ai casting sono presenti sul sito ufficiale del programma alla pagina: https://www.grandefratello.mediaset.it/casting.shtml. Chi vuole partecipare alle selezioni può, ad esempio, mandare il proprio videoprovino, della durata massima di 2 minuti, tramite WhatsApp al numero 3493286899. Basta presentarsi (nome, cognome, età, città), raccontare le proprie caratteristiche principali, spiegare cosa ci si aspetta da questa esperienza e perchè Grande Fratello dovrebbe scegliervi. Alla fine del video è necessario aggiungere la liberatoria pronunciando in video il testo presente sul sito.

Inoltre, i redattori di Grande Fratello sono già impegnati nello scouting in giro per l’Italia e attraverso tutti i social network: potranno proporre a chiunque di fare un provino fermandovi per strada e nei luoghi di ritrovo (locali, università, ecc.) o contattandovi tramite i vostri account social. Infine, sempre sulla pagina dedicata ai casting del sito del programma, sono in continuo aggiornamento le date dei casting itineranti realizzati da Wobinda Produzioni per conto di Endemol Shine Italy».