Maretta tra naufraghi all'Isola dei famosi. In presenza di Sarah, Yuri si è cimentato in uno spogliarello che ha fatto molto discutere. Non a tutti (e tutte) è piaciuto.

Sull'#Isola molti naufraghi non hanno digerito lo strip-tease di Yuri. Come avrà reagito l'ex galeotto? https://t.co/NNpli8BpYY — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) 9 febbraio 2019