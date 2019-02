San Valentino: le 20 coppie più cercate sul web

Il fidanzamento o il matrimonio di una coppia VIP è sempre un bell’evento per tutti i fan. L’amore delle coppie famose sembra spesso impossibile, considerando quanti pettegolezzi e rumors vari vi girano attorno. Ma l’amore tra personaggi famosi non è un miracolo, è una realtà alla quale bisogna credere, una bella conferma che il vero amore esiste. É vero che le coppie di ieri sono più belle di quelle di oggi? Sì o no? Il fatto è che non avendo i social noi non riuscivamo a sapere completamente tutto della loro vita dalle loro stories. Oggi, invece, tutto è cambiato. Ecco l’amore di oggi attraverso le 20 coppie VIP più seguite nel web dagli italiani nel 2019, rivelato dall’ultimo studio condotto da SEMrush, una piattaforma SaaS per la gestione della visibilità online.



1 Chiara Ferragni e Fedez

Non ci sono dubbi che Chiara e Fedez saranno la coppia più seguita dagli italiani nel web anche per i prossimi anni. La loro storia è piena di romanticismo ma anche di gossip e invidie che non abbandonano mai questa bella coppia. Oggi comunque la coppia Ferragnez è seguitissima, chiacchieratissima e... innamoratissima!

2 Carlo Cracco e Rosa Fanti

Oggi lui è lo chef più famoso della tv e lei la sua compagna nella vita e sul lavoro. Dietro a un grande uomo c'è una grande donna/compagna/moglie e in questo caso si può ben dire. Dietro i progetti e il lavoro c’è l’amore che ispira l’uno e l’altra.

3 Bradley Cooper e Irina Shayk

Da quando Angelina Jolie e Brad Pitt hanno interrotto la loro favola, Bradley Cooper e Irina Shayk sono diventati la coppia più bella di Hollywood. La loro relazione è molto riservata, e da sempre tenuta lontana dai giornalisti e dalla stampa.

4 Ryan Gosling ed Eva Mendes

Oggi genitori felici di due stupende bambine. Cosa possiamo dire in più di questa bellissima coppia? La loro storia d’amore può essere senza dubbio definita magica…

5 Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Matrimonio... Figli? sono le domande che si fanno tutti. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono la coppia più amata dei social in Italia.

6 Daniele Bossari e Filippa Lagerback

Insieme dal 2001, Filippa e Daniele hanno vissuto per molto tempo la loro relazione senza alcun vincolo "burocratico". Hanno una storia lunga piena di svolte. Ma oggi sono sposati e si vogliono bene come nei primi giorni della loro relazione.

7 Blake Lively e Ryan Reynolds

Uno dei segreti della loro coppia è che lei lo fa ridere. Sorridere insieme: ecco cosa crea una relazione perfetta.

8 Beyonce e Jay Z

L’amore tra alti e bassi - i titoli che appaiono più frequentemente quando si cercano informazioni su questa coppia. Del loro amore si parla tanto, ma di fatti concreti se ne conoscono veramente pochi.

9 Kit Harington e Rose Leslie

“Winter is coming” ma tra questi due si è acceso il fuoco caldo dell’amore. A volte i progetti lavorativi non portano solo a un successo sullo schermo, ma creano qualcosa di più grande - l’amore.

10 Lady Gaga e Christian Carino

La star e l’agente delle star - una delle relazioni più “masticate” sul web. Sono una splendida coppia, da uno sguardo alle loro foto si capisce quanto siano vicini e si amino. Tra l’altro aspettiamo il loro matrimonio a Venezia quest’anno.

11 Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri

Oggi tutti i giornali titolano “Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri: forse in arrivo un bebè”, “Ambra Angiolini è incinta: l'indiscrezione bomba“. E’ senza alcun dubbio una delle più coppie seguite in Italia. Comunque la loro relazione va alla grande.

12 Mila Kunis e Ashton Kutcher

Si conoscevano da una vita prima di fidanzarsi. Oggi sono sposati con 2 figli e rappresentano una delle coppie più belle del mondo.

13 Principe Harry e Meghan Markle

La famiglia reale è sempre sotto i riflettori ma la coppia Harry e Meghan ha superato ogni aspettativa di interesse. L’anno scorso il Royal wedding che emozionò il mondo intero.

14 Kylie Jenner e Travis Scott

Una storia d’amore molto romantica – lui cantante e lei giovane fan che lo conquista e va con lui in tour. Sono insieme dal 2017 e auguriamo loro che l’amore duri per sempre.

15 Colin Firth e Livia Giuggioli

Dopo tanti anni e nonostante i momenti più difficili, questi due sembrano essere felici solo stando insieme. L’amore vince tutto - forse è questo il loro motto.

16 Heidi Klum e Tom Kaulitz

Ha detto sì ad un ragazzo di 16 anni più giovane di lei e musicista - questa news ha colpito tutti. Si frequentavano da poco, ma il loro amore è stato più forte dei pregiudizi.

17 Leighton Meester e Adam Brody

Una vita privata lontana sia dai paparazzi ma anche dai set cinematografici: è la scelta di Leighton e Adam. Si sono sposati in gran segreto quasi 5 anni fa e sono felici ancora oggi.

18 Sophie Turner e Joe Jonas

Si parla di matrimonio: i due ragazzi sono innamoratissimi e ci sono grandi prospettive per una felice vita familiare.

19 Justin Timberlake e Jessica Biel

Lei ha cambiato la sua vita, secondo quanto dichiarato da Justin in una intervista. Ne parla anche nel suo libro. Un amore profondo e una relazione forte, confermata già tanti anni fa con il matrimonio in Puglia.

20 Kim Kardashian e Kanye West

La coppia più discussa in tutto il mondo! La proposta di matrimonio più vista al mondo! Sono una coppia della quale parlano tutti - ma il loro amore lo consente.