Richard Gere di nuovo padre a 69 anni: è maschietto

Richard Gere è di nuovo padre a 69 anni. L’attore e la moglie Alejandra Silva, di quasi 35 anni più giovane di lui, hanno avuto un maschietto. Per la coppia, sposata dal 2015, si tratta del primo figlio anche se entrambi sono genitori da precedenti relazioni. Gere ha un figlio di 19 anni dal matrimonio con Carey Lowell mentre Silva ha un figlio dall’ex marito, Govind Friedland. Gere è stato inoltre sposato con la super model Cindy Crawford dal 1991 al 1995.

Il nome del piccolo non è stato ancora rivelato. Silva, di origini spagnole, è la figlia di Ignacio Silva, ex vice presidente del Real Madrid Football Club.