Nozze lampo (record) per Nicholas Cage: dopo 4 giorni chiede l'annullamento

Matrimonio lampo per Nicholas Cage che ne ha chiesto l’annullamento dopo quattro giorni. Secondo l’Huffington Post, l’attore premio Oscar ha sposato sposato lo scorso 23 marzo la fidanzata, la makeup artist Erika Koike, a Las Vegas e il 27 marzo ha chiesto l’annullamento. Nel caso in cui gli sarà rifiutato, Cage farà richiesta di divorzio.

Cage, 55 anni e Erika Koike, 35 anni, si frequentano da circa un anno e non è chiaro perchè la coppia sia scoppiata solo dopo quattro giorni di matrimonio. Per l’attore si tratta del quarto matrimonio. E’ stato sposato, infatti, per sei anni con l'attrice Patricia Arquette (1995-2001), poi è convolato a nozze con Lisa Marie Presley nel 2002, ma ha divorziato solo tre mesi dopo. Nel 2004 ha sposato Alice Kim ed il matrimonio è durato 12 anni. Dall’unione è nato un figlio attualmente adolescente. Cage ha un altro figlio di 28 anni avuto dall’ex fidanzata Christina Fulton.