Tanti segnali lo avevano fatto presagire. Ora la conferma arriva, ça va sans dire, via social con una foto scattata dal piccolo (il loro figlio) Santiago e postata su Instagram. Tra Belén e Stefano De Martino è ri scoppiato l'amore. La showgirl e il ballerino non si nascondono più. L'occasione è una vacanza in Marocco.