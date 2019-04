«Akratos», un Primitivo rosso leggiadro e morbido

Matera, la Città dei Sassi, situata tra la costa Jonica e l’altopiano delle Murge, ricca di gravine, di chiese rupestri, di calanchi, di storia, oggi anche riconosciuta doverosamente città della cultura per l’Unesco.

Una terra ricca e generosa vocata ad un’agricoltura dalle ampie scelte come lo dimostrano gli antichi Enotri che vi dimorarono e diedero lustro a questa fascia di terra.

La viticoltura trova un suolo ricco di nutrienti che uniti al fattore pedoclimatico eccezionalmente favorevole e alla mano sapiente dell’uomo produce vini poco conosciuti ma interessanti.

Come lo dimostra la storica Masseria Battifarano con sede a Nova Siri locata sulla costa ionica della Basilicata, sul confine della Calabria, che ne è una tangibile riprova di impegno e lungimiranza essendo da ben cinque secoli su queste terre producendo non solo vino ma anche tutti gli altri frutti che la natura elargisce.

Un tempo Masseria, trasformata poi in Azienda Agricola grazie all’impegno appassionato di due generazioni di agronomi che attraverso lo studio capillare e scientifico ha dato nuovo input alle coltivazioni diversificandole per una produzione più articolata.

Tornando ai vigneti che si estendono per circa 25 ettari, sono dislocati in tre corpi per una disparità di vitigni che tutta la famiglia di Francesco Battifarano segue in un regime di agricoltura integrata nel rispetto della natura e dell’ecosistema agrario.

Ampia e molto valida la gamma di etichette DOC nelle sue sei tipologie: tre rossi e tre bianchi, di cui uno spumante: «Matera Rosso», «Matera Primitivo», «Matera Moro», «Matera Greco», «Matera Bianco», «Matera Spumante». Quest’ultimo segue una fermentazione naturale in bottiglia, un metodo raro nel suo genere nel Sud Italia.

Altro vino di riguardo l’Akratos, un Primitivo rosso dagli allettanti profumi fruttati, floreali e note speziate che ritroviamo nel sorso che ovviamente è strutturato ma di leggiadra morbidezza.