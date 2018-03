Crostata alla frutta : un grande classico

La ricetta di VALENTINA VINCETTI

INGREDIENTI

PER LA PASTA FROLLA

250 g farina

140 g burro

100 g zucchero semolato

1 tuorlo

1 cucchiaino di lievito

PER LA CREMA PASTICCERA

2 tuorli

100 g zucchero semolato

250 ml latte

20 g farina 00

1/2 bacca di vaniglia

PER DECORARE

Kiwi qb

Fragole qb

Banane qb

More qb

1 limone

Gelatina per alimenti

PREPARAZIONE

Mescolare in una ciotola tutti gli ingredienti della pasta frolla, impastare velocemente fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo. Stendere tra due fogli di carta forno ad un'altezza di mezzo centimetro. Mettere in una tortiera precedente imburrata e infarinata. Cuocere a 180' per 30 minuti. Per la crema pasticcera incidere longitudinalmente la bacca di vaniglia, raschiare via i semi, mettere i semi e la bacca incisa in un pentolino con il latte e far bollire. A parte montare i tuorli con lo zucchero, aggiungere la farina e mescolare con il latte tiepido. Cuocere fino a quando non si sarà completamente addensata. Mettere la crema ancora calda nella pasta frolla e far riposare in frigo per 30 minuti. Tagliare la frutta: le more a metà, le fragole, le banane e i Kiwi a fettine. Spremere il limone e bagnare la frutta tagliata con il suo succo. Posizionare la frutta sulla torta realizzando un decoro a piacere. Spennellare la torta finita con la gelatina alimentare. Se desiderate condividere con me le vostre creazioni potete inviarmi le foto sulla mia pagina Facebook «Dolci peccati di gola di Valentina»; sarò felice di aiutarvi anche in caso di perplessità e dubbi.