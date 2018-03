Vigoroso, fresco e vivace «Marjon» Pinot Nero Tramin Riserva 2015

Nel bicchiere brilla di colore rosso rubino tendente al granato. Ammiccante all’olfatto con un baroccheggiante bouquet di piccoli frutti di bosco, frutta rossa matura e nuances speziate. Il sorso è vigoroso, fresco e vivace con una trama tannica piacevolmente morbida e gradevole e un finale di bella persistenza che richiama i sentori olfattivi.

Stiamo parlando di Marjon Pinot Nero Riserva 2015 della Cantina Tramin. Un’annata da incorniciare come andamento climatico dovuto ad una primavera anticipata con temperature miti, un’estate secca e soleggiata con nottate fresche e un settembre non troppo caldo che ha accompagnato una maturazione dell’uva lenta per una vendemmia di eccellente qualità. Tutto a vantaggio di vini bianchi profumati, eleganti, morbidi e vini rossi fruttati, caldi, vigorosi.

Il Pinot Nero di Marjon (il nome deriva da marra nell’antico idioma indoeuropeo prelatina, significa detriti) nasce in zona collinare tra i 350/650 metri di altitudine da un suolo calcareo argilloso, con un’escursione termica particolarmente favorevole alla maturazione delle uve e condizionato da un clima mediterraneo con giornate calde e notti fredde influenzate dai venti freschi provenienti dalle montagne. E il ciclo si completa con la mano dell’uomo nella vendemmia e in cantina, raccogliendo manualmente l’uva selezionando solo la più idonea. Si passa alla pigiatura per arrivare alla fermentazione e ad un primo passaggio in botti di rovere ad un successivo assemblaggio nei tini di legno e ad un affinamento finale in bottiglia. Siamo in Alto Adige un terroir enoico unico presso la Cantina Tramin, in cui 300 vignaioli da diverse generazioni danno il meglio nella produzione di vini ricchi di profumi, eleganza, accomunati dalla tradizione, dall’esperienza, dalla cultura e dalla passione per queste terre, per la montagna, la natura e le sue vigne. E questo Pinot Nero ne diventa un’alta sintesi enologica.