La ricetta - Crostatine alle pesche, dolci che fanno gola a tutti

Che siano farcite con marmellata, creme o frutta, le crostatine, si sa, fanno gola davvero a tutti, grandi e piccini! Io ho deciso di proporvi questo dessert scegliendo una farcitura davvero invitante: fette di pesca affondate in ciuffetti di panna freschissima e al centro una ciliegia per creare un piacevole contrasto. Con queste piccole delizie oltre al gusto porterete in tavola anche tutto il colore e la bontà della frutta.

INGREDIENTI

Per la pasta:

Gr 200 farina

Gr 100 zucchero

1 rosso d'uovo

1 tuorlo

Gr 100 burro

Pochissimo lievito

Per la farcitura:

3 pesche

Gr 400 panna liquida

Gr 70 zucchero a velo

Gr 50 lamelle di mandorle abbrustolite

PREPARAZIONE

Accogliamo il burro e impastiamo i vari ingredienti per formare la pasta frolla. La stendiamo con il mattarello e intagliamo dei cerchi che useremo per foderare gli stampini da tartellette bene imburrati. Bucherelliamo la pasta sul fondo e cuociamo in forno caldo a 180° per 20 minuti circa. Montiamo la panna con lo zucchero a velo e quando le crostatine sono raffreddate copriamo la base con le lamelle di mandorle, quindi la panna montata dove affonderemo due fette di pesche e decoriamo con la ciliegina.

COSTO DEL PIATTO: 12

