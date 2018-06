«Castellione», raro esempio di Cabernet Sauvignon in purezza

Il vitigno è celeberrimo e divide come tutte le star. Il Cabernet Sauvignon: tanto amato da classicisti quanto abiurato dagli esponenti del mondo più tradizionalista che lo vede come paradigma del vino internazionale che livella il gusto. La verità in realtà come spesso accade sta nel mezzo. Di certo alla fine della fiera di Cabernet Sauvignon in purezza ce ne sono nel nostro Paese piuttosto pochi.

Coraggiosa quindi Calonga, ottima azienda agricola romagnola, a disporne una versione per puristi accanto a tante buone espressioni territoriali. Tra Faenza e Forlì in località Castiglioni, a Monte Poggiolo, in un territorio leggermente collinare ha sede Calonga il cui patron Maurizio Baravelli si dedica dal 1977 ai suoi 10 ettari vitati con grande passione favorito da un suolo in preponderanza ricco di sabbie molasse rilasciate da millenari residui di un mare un tempo poco distante che conferiscono ai vini potenzialità, eleganza, corpo e struttura.

Una famiglia, quella di Baravelli, legata da oltre sei generazioni a questa terra che trovava sostentamento nei lavori dei campi in cui veniva ritagliato anche il fare vino. L’azienda a conduzione famigliare è ancora legata alla tradizione viticola del luogo nel rispetto della natura, dei suoi tempi, della terra e del passaggio in cantina. I vitigni autoctoni quali Sangiovese, Bombino bianco (Pagadebit), Albana e la primaria passione di Maurizio, il Cabernet Sauvignon sono i protagonisti di questa terra ricca e prosperosa. Nel tempo l’azienda si è destreggiata sapientemente tra tradizione e modernità in vigna e in cantina iniziando dalla selezione delle uve in vigna rigorosamente raccolte a mano. Paradigma dello stile aziendale appunto il Cabernet Sauvignon in purezza Castellione: il legno delle barriques è preciso e mai invadente così come il varietale che ha un verde perfettamente controllato nell’impianto del vino che manifesta ottime potenzialità di invecchiamento.