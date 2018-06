L'Osteria Francescana di Massimo Bottura è ancora il ristorante migliore del mondo

Massimo Bottura con la sua Osteria Francescana è di nuovo al primo posto dei 50 Best Restaurants. E' il primo chef a vincere per la seconda volta il premio.

Come motivazione gli organizzatori della lista dei 50 migliori ristoranti del mondo hanno sottolineato «il continuo impegno di Bottura nel promuovere il carattere unico dell’Osteria Francescana. Il ristorante di Modena serve la cucina contemporanea di Bottura, che sfida e reinventa la tradizione culinaria italiana mentre utilizza i migliori prodotti della regione Emilia-Romagna».

Dopo aver ringraziato tutta la sua squadra Bottura ha ricordato che gli chef e tutti nel settore della ristorazione devono rendersi conto che hanno il potere di cambiare il mondo per quanto riguarda la nutrizione e la lotta agli sprechi.

Ma l’Italia non ha visto solo Bottura nella lista dei migliori ristoranti al mondo. Ottimi piazzamenti anche per altri tre ristoranti italiani. Niko Romito del Reale di Castel di Sangro è salito dal 43esimo posto al 36esimo, Massimiliano Alajmo de Le Calandre si è classificato al 29esimo posto e Enrico Crippa con il suo Piazza Duomo al 16esimo posto.