"Parmigiano Reggiano Night" in oltre 500 ristoranti in Italia

Saranno oltre 500 i ristoranti in Italia che venerdì 26 e sabato 27 ottobre celebreranno il Parmigiano Reggiano. L’occasione di apprezzare il formaggio è offerta da «Parmigiano Reggiano Night», iniziativa giunta alla settima edizione e inserita nel contesto «Io Scelgo Parmigiano Reggiano», progetto che ha lo scopo di promuovere l’eccellenza italiana nell’arte di elaborare e interpretare materie prime, trasformandole in proposte gastronomiche simbolo della cucina e della cultura alimentare nazionale. La manifestazione è organizzata con una degustazione di due stagionature di Parmigiano Reggiano e con menu dedicati per esaltarne - spiega una nota - il gusto e la versatilità. Per Partecipare alla «Parmigiano Reggiano Night» il consorzio di tutela segnala che è necessario consultare il sito www.prnight.parmigianoreggiano.it per l’elenco dei ristoranti e prenotarli. La serata potrà essere condivisa su Facebook, Twitter e Instagram utilizzando l’hashtag #PRnight2018. Le foto più simpatiche verranno pubblicate sui canali social del Consorzio.