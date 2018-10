La ricetta - Torta di zucca con castagne, cioccolato e nocciole: l'autunno è servito

L'autunno è arrivato con il suo suggestivo manto d'oro rossastro e la sua aria frizzantina. Però io che, come sapete ho un po' il pallino del cibo, se penso dall'autunno mi vengono subito in mente i suoi magnifici frutti: le dolci, farinose castagne dei boschi per secoli "pane" dei poveri; le zucche dai colori aranciati e dalle forme fantasiose che hanno stimolato l'immaginazione popolare e ispirato leggende... e per entrare appieno nella magia di Halloween eccovi questa torta da gustare per una cena in famiglia, per godere insieme del calore conviviale.

INGREDIENTI

Gr 400 zucca

Gr 200 farina

Gr 120 zucchero

Gr 40 nocciole frullate

Gr 70 olio di semi

2 uova

Gr 70 cioccolato fondente

1 vanillina

1/2 bustina di lievito

PER LA COPERTURA

Gr 160 cioccolato fondente

Gr 80 panna fresca

Gr 100 castagne lessate

Gr 100 cioccolato bianco

PREPARAZIONE

Puliamo la zucca e la cuociamo al forno. In una ciotola montiamo le uova, lo zucchero e la vanillina con le fruste elettriche sino a far diventare il composto chiaro e spumoso quindi incorporiamo l'olio a filo. Quando sarà completamente assorbito aggiungiamo gradatamente la farina, il lievito e le nocciole frullate. Per ultimo la zucca schiacciata con la forchetta e il cioccolato tritato grossolanamente. Versiamo il composto in una teglia di cm 24 foderata di carta forno, livelliamo con un cucchiaio e cuociamo in forno a 170° per 45 minuti. Intanto ci occupiamo della copertura sciogliendo il cioccolato fondente tritato con la panna, una volta cotta la torta la sformiamo delicatamente e vi spalmiamo sopra il cioccolato creando un motivo ondulato. Quindi scioglimo il cioccolato bianco dove tufferemo le castagne che useremo per decorare la torta.



COSTO DEL PIATTO: 13 euro