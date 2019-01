«Collio Bianco Bràtinis Gradis’ciutta», opulenza e aromatica freschezza

Una visita in Collio, svoltasi attorno della presentazione di Enjoy Collio delle anteprime dell’annata 2017, una visita che confonde e allo stesso tempo stupisce. E mentre si lasciano alle spalle le dolci colline friulane, durante il viaggio che conduce a casa, sorge quasi spontaneo chiedersi come sia possibile che un territorio così, da cui è partita la rivoluzione della concezione di vino bianco in Italia, sia oggi per certi versi indistinto e frammentato.

In Collio si adoperano tanti stili di vinificazione diversi, e ad esempio per ottenere il Collio Bianco Doc c’è un disciplinare che prevede l’utilizzo di dodici uve tra autoctone e internazionali e ogni produttore produce il vino con l’uva che preferisce e con metodi di vinificazione differenti che non permettono al Collio Bianco di avere una vera e singolare identità. Questo è un vero peccato, ma il Consorzio di Tutela dei vini del Collio sta lavorando per siglare sempre più l’appartenenza di questo vino al territorio, e insieme ai produttori dovrà correre veloce verso il traguardo, puntare su quelle uve che da sempre caratterizzano queste terre friulane, un po’ italiane e un po’ slovene e insieme non dovranno mai smettere di chiedersi: «Qual è la strada da seguire per riappropriarci della nostra identità?». Brindiamo a propositi che non rimarranno tali conoscendo gli uomini tenaci della zona con il Collio Bianco Bràtinis Gradis’ciutta 2015.

È l’azienda di Robert Princic e i suoi vigneti si collocano a Giasbana, tra Cormons e Oslavia. Un vino in cui vengono utilizzate uve Chardonnay, Ribolla gialla e Sauvignon in percentuali diverse, tutte provenienti dalle marne argillose, dette «ponca».

Ha una verve aromatica dai netti tratti varietali, e le note intense di frutta bianca accompagnano una progressione gustativa scorrevole in cui la delicata opulenza incontra un’armonica freschezza per un assaggio che diventa armonico in un terzo tempo gustativo che si allunga.