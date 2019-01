La ricetta - La crema del vescovo, minestra d'altri tempi

Sarà che, come la polenta, la minestra era la base dell'alimentazione dei nostri nonni, sarà che da bambini mangiare il minestrone è un dovere e mai un piacere, certo è che minestre e minestroni sono piatti in via di estinzione. Ma io, che penso che una vellutata fatta con le verdure fresche in una serata d'inverno sia poesia, ritengo che meglio di questa crema nulla ci sia.

Perché del vescovo? Perché un tempo i piatti costosi venivano cucinati solo in particolari circostanze come l'arrivo del vescovo in un paese e questa crema ha, al posto della pasta i dadini di formaggio grana che al tempo erano un lusso.





INGREDIENTI

Gr 500 zucca 1 carota 1 cipolla 1 patata 1 lit acqua 1 dado

Gr 30 olio Gr 200 grana tenero a dadini Crostoni di pane abbrustolito 1 foglia di alloro

PREPARAZIONE:

In una pentola facciamo stufare la cipolla affettata con poco olio, aggiungiamo la zucca, la patata, la carota, 1 lt di acqua, il dado e la foglia di alloro. Lasciamo bollire fino a quando gli ortaggi saranno ben cotti. Frulliamo il tutto, lo versiamo nei piatti di portata e completiamo con un filo d'olio, il formaggio a dadini e i crostoni abbrustoliti.

COSTO DEL PIATTO: 7