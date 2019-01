Healthy food: Parma nella top ten in Italia

L’anno nuovo inizia con i buoni propositi e in cima alla lista c'è la remise en forme. Se già negli ultimi anni le tendenze che hanno spopolato in fatto di cibo riflettono una ricerca sempre più attenta di alimenti salutari, il food delivery non fa eccezione e diventa Healthy. A dirlo è Just Eat, l’app per ordinare online pranzi e cene a domicilio in tutta Italia e nel mondo, attraverso il suo Osservatorio sui Food Trend, che analizza i dati degli ordini a domicilio da oltre 10.000 ristoranti in 1.000 città italiane, e che svela la crescente passione degli Italiani per l’healthy food anche a domicilio, raccontando quali saranno le tendenze 2019, con le cucine e i piatti particolarmente salutari più in voga. Dove, per "healthy food" s'intende un prodotto che rispetti i limiti prestabiliti di grassi totali e saturi, sale, colesterolo e alcuni micronutrienti come vitamine e fibre. In questo, Parma è nella top ten in Italia (sesta), con Pescara (terza) e Ferrara (quinta) tra le grandi città. Questi i 5 trend per il 2019 dell’Healthy food delivery: spopola il pokè (piatto tipico della cucina nativa hawaiana a base di pesce crudo) con +2000% di richieste; segue il menu veggie-vegan con +157%; le specialità di pesce con +77%; e ancora il vegetariano e vegano con +74%; e le insalate con +30%. All’interno di questi trend, c'è un’impennata negli ordinativi per gli hamburger (vegetariani, vegan, avocado e quinoa), per la pizza margherita senza glutine e le insalate componibili con gli ingredienti desiderati, i bagel e le centrifughe. Pollo e pesce si posizionano tra i primi 10 piatti in crescita, sempre con cotture healthy, mentre le vellutate spaziano con tantissimi ingredienti diversi, «only veg», per la maggior parte bio e con materie prime rigorosamente di stagione. E per gli ingredienti, largo ai superfood: curcuma, zenzero, cavolo nero, fagioli rossi e quinoa.

La cucina healthy spopola soprattutto a Roma, seguita da Milano, da un’insolita Pescara e da Torino. Seguono Ferrara, Parma, Napoli, Bologna e Firenze. Gli ordini di cibo sano, fa sapere Just eat, sono aumentati di oltre il +150% negli ultimi sei mesi.