I ristoranti di Parma secondo le guide

Minime variazioni rispetto al passato e il meritato ingresso in graduatoria, pur nella parte bassa, di due osterie di autentica qualità: quella di Fornio e quella di Virgilio a Parma. E’ la classifica che compiliamo ad ogni inizio d’anno, comparando i giudizi delle maggiori guide gastronomiche (Espresso, Gambero rosso, Michelin, Touring) sui ristoranti di Parma e provincia. Si tiene conto solo dei giudizi chiaramente espressi, con voto o simbolo, a partire da un minimo di due per ogni ristorante. Costruire un quadro omogeneo è praticamente impossibile, perché ogni guida segue criteri differenti: chi dà voti in centesimi, chi solo con simboli (da uno a tre; da uno a cinque) chi considera solo la cucina, chi cantina e servizio, chi fa semplici segnalazioni, chi schede senza voto. La presenza in almeno due guide con voto chiaramente espresso sembra allora essere una buona garanzia per evitare interpretazioni ambigue e poter suggerire una classifica. Solo tre ristoranti hanno ottenuto voti chiari da tutte le guide e tra essi, al primo posto, l’”Inkiostro”, cucina sperimentale e di ricerca di Terry Giacomello, seguito da molto vicino da “Parizzi”, dove Marco Parizzi esprime il suo sicuro talento tra classici parmigiani e piatti di concezione moderna e dalla “Stella d’oro” a Soragna, regno di Marco Dallabona costruito con tecnica, personalità, amore per il territorio. Con i voti di tre guide, seguono l’”Antica Corte Pallavicina” di Polesine, luogo del culatello e della cucina di Massimo Spigaroli; “Mariella” di Fragno, coi suoi vini e i piatti di una cucina rinnovata; i “Due platani” a Coloreto, splendida trattoria moderna. Coi voti di due guide, chiudono, a Fontanelle, “Ivan”, oste vero dai vini e salumi sorprendenti; il “Cavallino bianco” di Polesine, solida “casa madre” dei fratelli Spigaroli e, per la prima volta in classifica, l’”Osteria di Fornio” tutta passione, cura, ospitalità e, a Parma, quella di “Virgilio”, oste “resistente”, rigoroso, essenziale. Restano fuori da questo quadro molti locali meritevoli e famosi, perché solo segnalati oppure senza voto o recensiti da una e non dall’altra. Sono le incongruenze delle guide che tuttavia restano ancora lo strumento più affidabile per orientarsi nel mondo della ristorazione: sono scritte da esperti, vagliate da comitati di redazione e, pur con i loro errori e omissioni, offrono punti di vista articolati da confrontare, discutere, su cui riflettere e trarre spunto per poi costruire, come sempre occorre fare, il proprio giudizio critico.

Clicca per ingrandire e leggere i voti



ESPRESSO

I ristoranti e i Vini d’Italia 2019

Direttore e curatore Enzo Vizzari €24,90

Circa 2000 ristoranti, trattorie e osterie recensite in brevi schede (anche senza voto): ai migliori il cappello da cuoco, da 1 a 5; i senza voto sono comunque “consigliati nella loro categoria”. Sono segnalati, tra l’altro, i posti dove mangiare bene (due piatti) con meno di 30 euro, le migliori pizzerie e l’inserto sui vini a cura del “nostro” Andrea Grignaffini. Il cappello d’oro segnala i “nuovi classici” (Pescatore, Pinchiorri, Vissani ecc.). Il miglior ristorante di Parma e provincia è l’”Inkiostro” con tre cappelli (cucina ottima).

GAMBERO ROSSO

Ristoranti d’Italia 2019

Direttora Laura Mantovano €22

Brevi schede (anche senza voto) e punteggi attribuiti in centesimi: 60 per la cucina, 20 per la cantina, 20 per il servizio, in alcuni casi, bonus (da 1 a 3) di piacevolezza; per le trattorie, gamberi da 1 a 3; per i bistrot, da 1 a 3 cocotte. Il punteggio più alto, tra Parma e provincia, è attribuito a “Inkiostro”, “Parizzi”, “Antica corte Pallavicina” con 83/100. Fra le trattorie, “Mariella” (Fragno) ha il punteggio massimo di 3 gamberi. Tra i bistrot, “Labirinto” di Fontanellato ha 2 cocotte.

MICHELIN

Italia 2019, Alberghi e ristoranti €22

Più di 2400 tra alberghi e agriturismi, oltre 2000 ristoranti e trattorie, tavole a prezzo contenuto; piantine di città, carte regionali. Brevi note sui locali, segnalazione di tre piatti per quelli stellati. Punteggio alla cucina da 1 a 3 stelle, il piatto Michelin indica “una cucina di qualità”, le forchette (da 1 a 5) il confort. Bib gourmand segnala “il miglior rapporto qualità-prezzo”. Hanno una stella: “Inkiostro” e “Parizzi” a Parma; “Antica Corte Pallavicina” a Polesine, “Stella d’oro” a Soragna.

TOURING CLUB

Alberghi e ristoranti d’Italia 2019 a cura di Teresa e Luigi Cremona €23,90

Alberghi, ristoranti, B&B, cartine stradali. I ristoranti sono divisi in tre categorie: “Olimpo”, “Cucina d’autore”, “Buona cucina”. Posti semplici ed economici sono segnalati come “Altro mangiare”. Nessun ristorante parmigiano merita l’”Olimpo”, mentre in “Cucina d’autore” sono recensiti “Inkiostro” e “Parizzi” a Parma; “Antica corte Pallavicina” a Polesine, “Stella d’oro” a Soragna.