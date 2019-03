Moscato Casa Bianca di Doglia, un vero tripudio di fragranze

Il variegato mondo dei dolci legati al Carnevale sono un tripudio di infinite golosità da gustare a 360°, spaziando dai dolci da forno a quelli fritti che coinvolgono tutto il suolo italico nelle sue numerose varianti tutte legate insieme in un file rouge goloso. E allora ecco pensare all’abbinamento ideale per completare il piacere della gola, e il Moscato è senza dubbio il capostipite di questo incontrastato matrimonio. Tra i vitigni più antichi quello del Moscato ha senza dubbio il diritto di essere fra i primi ad essere conosciuto. Se ne parlava già al tempo della Magna Grecia e in tutto il bacino del Mediterraneo fino ad arrivare agli antichi Romani che conoscevano un’uva che per la sua dolcezza ed aromaticità era molto gradita anche alle api tanto da essere chiamata Uva Apiana. Grandi commercianti di questa uva furono nel Medioevo i veneziani che la diffusero in tutta Europa e fin dove arrivavano i loro commerci. Anche la nostra Penisola ha messo a dimora molte varietà di questa tipologia sia come uva da tavola che da vino. A Castagnole delle Lanze, in provincia di Asti la famiglia Gianni Doglia nei suoi dieci ettari di vigneti a conduzione familiare con passione e impegno si dedica ad una viticoltura sostenibile nel rispetto del territorio e del vino, seguendo un decalogo di principi che comprendono tutto l’universo della filiera. Fra la gamma di vini prodotti un posto di rilievo lo merita la Moscato Experience ottenuto nei suoi 5 ettari vitati in cui la famiglia Doglia si dedica con particolare cura e attenzione alla rinnovata selezione parcellare in vigna e ai procedimenti in cantina nella vinificazione arrivando a produrre un imperdibile Moscato Classico riconoscibile dall’etichetta che riporta una giostra stilizzata e l’indiscusso cru di casa Doglia, il Moscato Casa Bianca unico nel suo genere. Un tripudio fiorito che ingolosisce l’assaggio di un vino fragrante che si allunga lieve ma persistente.