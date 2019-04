Carmignano Rosso Terre a Mano, sorso vigoroso e avvolgente

Carmignano è un antico borgo immerso nella splendida natura ricca di vigne e uliveti, tra le provincie di Prato e Firenze circondato da un territorio altamente vocato alla viticoltura già dal tempo degli Etruschi e dei Romani come testimonia il ritrovamento di anfore da vino all’interno di alcune tombe etrusche e dei possedimenti di terre vinicole assegnate a diversi soldati romani.

Ma un forte impulso a queste terre lo diede la famiglia dei Medici con il Granduca Cosimo III che nel 1716 suddivise in quattro zone vitate il granducato di Toscana dando un assetto preciso attraverso un ferreo regolamento sui limiti geografici e sui vari canoni di produzione e commercio di vini. Anticipando così le attuali denominazioni. Fra alti e bassi la produzione enoica in questa area con la denominazione Carmignano ha ritrovato negli ultimi anni una sua identità territoriale tanto da produrre un vino con precise qualità organolettiche discostandosi dalle altre produzioni limitrofe. Infatti l’impiego di Cabernet nel Carmignano ha una data precisa in quanto consigliato da Caterina de’ Medici, Regina di Francia, che aggiunse il vitigno Cabernet, detto dai contadini «uva francesca» per la sua provenienza francese.

Gran testimone del Carmignano è la Fattoria di Bacchereto «Terre a Mano» di Rossella Bencini Tesi che nei suoi otto ettari vitati produce Carmignano DOCG seguendo la filosofia biodinamica in vigna e intervenendo il meno possibile in cantina. Si avvale di vendemmie manuali, lunghe fermentazioni, utilizzo in cantina di tonneaux di rovere di Allier ottenendo vini vitali, vigorosi, complessi e di lungo invecchiamento come lo dimostra la gamma di etichette prodotte. In primis il Carmignano Rosso Terre a Mano (30 euro), un uvaggio di Sangiovese al 75%, Cabernet Sauvignon al 15% e Canaiolo Nero al 10%. Un vino dal colore rosso carico, con profumi fruttati, note animali e sorso caldo, avvolgente e profondo.