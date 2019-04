Coscia d'agnello farcita con le verdure dell'orto

Oggi vi presento questa pietanza che deriva dalla tradizione contadina ed è una preparazione tipicamente Pasquale. È un piatto ricco e saporito che viene servito con una gustosa e cremosa salsa di accompagnamento. Provatelo, sono certa che vi piacerà!



INGREDIENTI

1 coscia di agnello disossata

1 salsiccia

1 uovo

Gr 50 pane grattugiato

2 carote

2 cipolle

2 gambe di sedano

2 spicchi d'aglio

salvia e rosmarino

gr 50 olio extravergine

gr 50 vino rosso

1 dado

Sale e Pepe

PREPARAZIONE

Come prima cosa quando comprate la coscia di agnello, dovete farvela disossare e aprire a mo di bistecca dal vostro macellaio di fiducia. Fatto questo siamo già a metà dell'opera quindi prepariamo il ripieno tritando finemente 1 carota, 1 gambo di sedano, 1 cipolla che faremo appassire in un tegame con l'olio. Con la mezzaluna tritiamo la salvia, l'aglio e il rosmarino, togliamo la pelle al salamino, lo sbricioliamo e, in una ciotola lo amalgamiamo al trito di verdure appassite, al pane grattugiato, all'uovo, sale e pepe. Prendiamo la coscia, la cospargiamo all'interno con il trito di aromi, distribuiamo il ripieno, arrotoliamo la carne e la leghiamo con lo spago. Nel tegame di cottura versiamo 30 grammi di olio con l'aglio, vi adagiamo l'agnello, lo facciamo dorare da tutte le parti poi sfumiamo con il vino rosso. Sbricioliamo il dado e portiamo a cottura con un bicchiere di acqua e le verdure rimaste, tagliate grossolanamente. Una volta cotto, frulliamo le verdure per ottenere una gustosa salsa di accompagnamento, togliamo lo spago e tagliamo l'arrosto a fette che posizioneremo su un piatto da portata e irroreremo con la salsina calda.