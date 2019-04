Torretta di frittatine, è primavera, i colori finiscono nel piatto

Con l'arrivo della primavera esplodono in natura i colori pastello: il verde chiaro dei prati, il giallo dei fiori del tarassaco, il bianco delle margherite. Amo questi colori e nella ricetta di oggi ve li propongo usando piselli, uova e sottilette. Decisamente accattivante l'aspetto di questa "torretta" che, una volta sfornata, potrete tagliare a spicchi e condividere con i vostri famigliari. Scommettiamo che anche i bambini ne saranno ghiotti?

INGREDIENTI

5 uova 6 sottilette Gr 400 piselli surgelati

1 cucchiaio di farina 1 dl latte olio

sale e pepe 1 cucchiaio di prezzemolo tritato + una fogliolina per la decorazione

Carta forno



PREPARAZIONE

Sgusciamo le uova e separiamo gli albumi dai tuorli; sbattiamo leggermente questi ultimi con un cucchiaio di farina quindi aggiungiamo gli albumi, il latte, un pizzico di sale, una manciata di pepe e un cucchiaio di prezzemolo tritato. In una padella antiaderente versiamo un pochino di olio e 1/3 di frittata, cuociamo in forno a 180° per 15 minuti. Ripetiamo l'operazione 2 volte in modo da comporre 3 frittatine. Cuociamo i piselli e li frulliamo. Quando gli ingredienti saranno raffreddati componiamo la torretta. Con la carta forno bagnata e strizzata foderiamo uno stampo, vi disponiamo le frittatine una sull'altra alternandole con uno strato di purè di piselli e due sottilette formando una torretta. Informiamo a 180° per 10/12 minuti. Sforniamo e posizioniamo la torretta su un piatto da portata decorandola con una foglia di prezzemolo.

COSTO DEL PIATTO: 8

TEMPO DI PREPARAZIONE: 50'