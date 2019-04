Riserva Campòli Chianti Classico, potente Sangiovese in purezza

Il casato di nobile lignaggio della famiglia Guicciardini ebbe già dal 1.200 un posto di rilievo nella vita pubblica di Firenze ma dobbiamo arrivare al 1416 con l’entrata in scena di Piero Guicciardini, nominato «Conte Palatino» dall’imperatore Sigismondo del Lussemburgo, per dedicarsi alla vita pubblica, politica, sociale ed economica della sua città, concessione poi tramandata anche ai suoi discendenti. Ma la personalità maggiormente di spicco successivamente fu Francesco che, diventando pupillo dei Medici, ricoprì importanti incarichi nel comprensorio urbano e come ambasciatore oltre i confini toscani. Alla fine della sua carriera si ritirò nella sua tenuta di Poppiano dove con grande impegno e passione si dedicò alla scrittura di uno dei più importati trattati della storia dei tempi, la «Historia d’Italia». L’inizio di una saga che ci fa arrivare ai nostri giorni con l’acquisizione nel 2015 da parte del conte Ferdinando Guicciardini di un terreno altamente qualificato ad impiantare viti per ottenere poi il vino tanto inseguito.

Iniziando dalla posizione (300/450 m s.l.m.), le condizioni pedoclimatiche ottimali e una terra vocata alla migliore enologia. Siamo a Belvedere Campòli, una delle zone con i requisiti più idonei alla produzione di Chianti Classico, posizionata sul crinale delle colline fra Mercatale e Montefiridolfi, un territorio noto da sempre per la qualità dei suoi vini. Come lo dimostra la Riserva Campòli Chianti Classico DOCG (25 euro), la prima che porta il nome di Conte Ferdinando, ottenuto da vigne vecchie trentennali. Un vino da uve Sangiovese in purezza lavorato secondo i crismi delle tendenze più classiche come la raccolta manuale delle uve, la macerazione nelle botti grandi di rovere per due anni per arrivare ad ottenere un vino rosso che mostra un naso in cui la parte fruttata si tinge di spezia delicata e la bocca restituisce le stesse sensazioni con un’entrata di personalità e una chiusura progressiva.