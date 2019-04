«Amarone 2013» Collina dei Ciliegi, calore e ricchezza modernista

In un contesto paesaggistico vocato alla viticoltura, sorge la Collina dei Ciliegi, una proprietà vinicola targata Massimo Gianolli, finanziere appassionato, con l’intento, già dall’inizio della sua avventura enoica, parliamo del 2005, di fare grandi vini attraverso un’accurata selezione delle uve.

Siamo nei pressi di Verona a Grezzana, sulle colline di Valpantena (territorio a dir poco elettivo per l’Amarone) dove ha sede l’azienda agricola con un territorio vitato di 45 ettari e con annesse rigogliose piante di ciliegi, messe a dimora dal papà per dare una cornice colorata al paesaggio e dando così il nome alla collina. In una parte di essa per l’accentuata pendenza del terreno e l’estrema difficoltà a coltivare vigne è stato realizzato un edificio preposto all’affinamento del vino in botte e in bottiglia.

Si tratta di una costruzione che ricorda i numerosi forti ottocenteschi con pietra a vista tipici di quelle zone di stampo italiano e austriaco. Una parte del manufatto è stato interrato seguendo un concetto di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, tutto ciò a favore di una precisa maturazione del vino. Interessante e intelligente la copertura dello stesso «a tetto verde» che si confonde perfettamente con il verde della collina e l’edificio stesso.

In questo luogo ideale per l’invecchiamento del vino sostano grandi vini rossi, in primis l’Amarone, fiore all’occhiello dell’azienda, il Valpolicella Superiore, il Valpolicella Superiore Ripasso, il Corvina e i freschi e fragranti bianchi Lugana e Garganega.

Paradigma dello stile aziendale l’Amarone 2013 (60 euro circa) rappresenta al meglio gli amaroni di stile modernista ma senza impalcature troppo massive: c’è il calore e la ricchezza che non sconfina mai nella ridondanza più opulenta. Il naso ha fiori e frutti scuri con vaniglia e cioccolato, la trama tannica rinvigorisce il sorso morbido e carezzevole avvio di un finale progressivo.