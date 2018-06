Del Parma dei miracoli, Simone Iacoponi è stato - almeno quest'anno (l'anno prima giunse a stagione in corso) - il migliore per costanza e per sostanza. E quella serie A appena assaggiata nel 2007 (solo 30 minuti quando militava nell'Empoli), spera di viverla da protagonista con la crociata addosso. Leggi l'intervista al difensore del Parma.