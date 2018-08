Chiude i battenti oggi alle 20 il calcio mercato di serie A. Il Parma ha una serie di trattative ben avviate da definire. Sta per esempio sottoponendo un triennale all'ex romanista Gervinho, che era finito in Cina. Cerca poi di far tornare in maglia crociata Benalouane e Josè Mauri. E non molla la presa su Karamoh e Matri, visto che Ceravolo potrebbe partire. Ai saluti intanto è arrivato Manuel Scavone che andrà in prestito al Lecce.