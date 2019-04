Due parmigiani alla «Cape Epic»

La chiamano il «Tour de France delle ruote grasse»: è la Absa Cape Epic, una delle gare di mountain bike a tappe più dure e mediaticamente più importanti al mondo. Partenza da Cape Town in Sudafrica, 625 chilometri, oltre 16 mila metri di dislivello in 8 tappe da percorrere in coppia su un terreno selvaggio e incontaminato. Al via 1400 biker, provenienti da 52 nazioni, e fra loro anche due parmigiani. Ecco il resoconto della loro impresa sportiva.