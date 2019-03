Disabili alla guida in sicurezza e autonomia

È da sempre simbolo di autonomia. La patente di guida per generazioni ha popolato i sogni dei giovanissimi, che grazie al raggiungimento di questo traguardo potevano dirsi finalmente «liberi».

Non tutti si immaginano, però, che per molte persone la licenza di guida è ancor più preziosa: pensate infatti di essere senza patente, ma di non poter nemmeno utilizzare con facilità i mezzi pubblici. Se guidare diventa la sola possibilità di muoversi senza dover dipendere da qualcuno, ecco allora che il valore della patente si fa inestimabile.

L’ottenimento della licenza di guida per persone con disabilità, o il ritorno al volante per chi ha acquisito una disabilità, è un tema tanto delicato quanto importante, perché molto spesso rappresenta un gigantesco passo in avanti in termini di autonomia acquisita.

Lo scorso anno la campionessa paralimpica Bebe Vio – con protesi ad avambracci e gambe – aveva sfoggiato la sua patente nuova di zecca sui social con la gioia di una qualunque neopatentata, in un selfie che aveva fatto il pieno di consensi. Quelle come la sua si chiamano «Patenti speciali», e lo sono per più di una ragione.

Oggi sono oltre 160mila le patenti B speciali in Italia. Ma come funzionano? Lo abbiamo domandato a Marco Barboso, direttore della Medicina legale dell’Ausl di Parma, che presiede la commissione medica locale incaricata della valutazione delle richieste di questo genere.

«Nel caso di una persona con una disabilità acquisita che vuole tornare a guidare, una volta terminata la riabilitazione e ottenuto un discreto recupero, si deve effettuare una richiesta di visita di revisione all’apposita commissione medica, formata, fra gli altri, da un ingegnere della Motorizzazione Civile e da un medico fisiatra - spiega -. Si valuta il tipo di disabilità, si individuano eventuali apposite predisposizioni per adattare l’autoveicolo e poi la persona deve sostenere un esame pratico alla Motorizzazione Civile».

Un disabile che per la prima volta intende ottenere la patente di guida, naturalmente dovrà affrontare anche l’esame di teoria.

Ma quali sistemi si possono installare oggi su un’automobile? La tecnologia fa passi da gigante: si va dal classico acceleratore montato sul volante ai nuovi comandi wireless da indossare sul dorso della mano e da azionare col pollice. Poi ci sono joystick al posto del volante e frecce che si possono attivare con un movimento del capo.

«Le possibilità di diverse combinazioni sono numerosissime, dalla centralina sul volante ai comandi spostati tutti su un solo lato per chi ha un’emiparesi - accenna Michele Pacciani, direttore della Motorizzazione Civile di Parma -. Una volta individuate queste prescrizioni, la persona deve dotarsi di un mezzo adattato, dopodiché viene rilasciato il foglio rosa e poi programmato l’esame di guida».

Le autoscuole hanno dei dispositivi che possono essere installati sui loro mezzi, per la pratica, ma dotare il proprio veicolo degli adattamenti può essere molto costoso e spesso conviene acquistare una nuova auto piuttosto che adattarne una già di proprietà.

Naturalmente ci sono alcune agevolazioni: l’Iva al 4% e una detrazione Irpef del 19% sulla spesa sostenuta per l’acquisto del veicolo, oltre all’esenzione dal bollo auto e dall’imposta provinciale di trascrizione. In più, l’articolo 27 della legge 104 prevede il 20% di rimborso del contributo sui dispositivi di guida da parte delle Regioni.

«Il valore che può avere la patente di guida o il ritorno al volante per queste persone è notevole, anche se naturalmente ogni caso è a sé - spiega Barboso -. C’è chi è carico di entusiasmo per questo traguardo e chi vive la cosa con un po’ più di difficoltà o resistenze, ma trovare o ritrovare la propria autonomia nella quotidianità è una ricchezza unica».

L'ESPERTO RISPONDE - Protesi al ginocchio? Ecco gli sport migliori

Ho 55 anni e ho da poco effettuato con successo un intervento di protesi al ginocchio. Terminata la fase di riabilitazione non ho più dolore, riesco a muovermi molto bene e la mia qualità di vita è nettamente migliorata. Sono stato sempre uno sportivo ed ora mi piacerebbe ritornare a fare sport: quali sono le attività che posso svolgere in sicurezza?



L'esercizio fisico dopo l’intervento di protesi di ginocchio è sicuramente da incoraggiare. Va però tenuto presente che più una protesi è sollecitata, più andrà incontro ad usura, e quindi meno durerà nel tempo. Alcuni studi di biomeccanica hanno evidenziato che la pressione massima che i componenti della protesi possono sopportare prima di danneggiarsi equivale ad un carico di circa cinque volte il peso corporeo normale. Ogni attività fisica che superi quindi questo valore-soglia potrebbe danneggiare la protesi e prima regola è quindi mantenersi in «peso forma».

Il nuoto, attività in cui non c’è carico, rappresenta quindi la scelta migliore. La bici in pianura o la cyclette che sollecitano il ginocchio per 1,5 volte il peso corporeo potranno essere eseguite senza problemi; una camminata veloce in pianura a circa sei chilometri orari sollecita la protesi per quattro volte il peso corporeo, quindi è consentita come pure attività senza contatto come la ginnastica, il golf, la vela e il tennis tavolo.

Possono inoltre essere praticati il canottaggio, il tennis in doppio e la scherma, mentre sciatori già esperti possono riprendere a sciare solo su piste non difficili e a bassa velocità. Il jogging, che invece ad una andatura media può arrivare a sollecitare oltre 10 volte il peso corporeo, dovrà essere limitato; il trekking è consentito ma senza eccessivi dislivelli perché, mentre in salita la protesi è sollecitata per quattro volte il peso corporeo, in discesa invece aumenta a oltre otto volte.

Assolutamente da evitare gli sport di salto come la pallavolo e il basket, gli sport di contatto come il judo e la lotta e gli sport ad alta intensità come il calcio, il rugby, la pallamano, l’arrampicata, il tennis in singolo e l'aerobica ad alta intensità. Molto importante per chi riprende a fare sport con una protesi di ginocchio è mantenere un buon tono muscolare mediante una attività regolare di tonificazione in palestra e curare il recupero tra una seduta e l’altra di allenamento.

GIANFRANCO BELTRAMI

Nutrizionista, medico dello sport e vice presidente della Federazione medico sportiva italiana