App di Telegram fuori uso: colpa di un blackout

La chat Telegram risulta difficilmente accessibile, dalle 10,30 di stamani circa, in Italia e diversi altri Paesi europei, così come in alcune aree del Medio Oriente e nei paesi russofoni. Il malfunzionamento è stato riconosciuto dalla compagnia, che via Twitter ha fatto sapere che il problema dipende da un blackout.

«Una interruzione di corrente in un cluster di server di Telegram sta causando problemi in Europa», ha twittato il fondatore e Ceo della app, Pavel Durov. «Stiamo lavorando per risolvere, per quanto ci compete. Ma molto dipende da quando il fornitore del datacenter sistemerà le apparecchiature elettriche». In un tweet successivo, Durov ha comunicato che il problema dovrebbe essere risolto «molto presto».

Secondo la mappa del sito Downdetector, l’Italia risulta tra i Paesi più colpiti dal disservizio insieme a Germania e Olanda, Ucraina, Bieloussia, Lettonia e alle aree metropolitane di Mosca e San Pietroburgo.

La app Telegram, tra le prime a introdurre la crittografia per proteggere la riservatezza delle comunicazioni, nei giorni scorsi aveva annunciato di aver raggiunto i 200 milioni di utenti.